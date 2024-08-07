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57 dakika önce

Kamyonetten düşen malzemeyi almak için geri giderken faciaya sebep oldu

ANTALYA'da kasadan yola düşen güvenlik kulübesini almak için geri geri gelen kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Esra Sümer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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