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Kamyonetten fırladı, polis aracına çarptı!

17.02.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de karayolunda hareket halindeki kamyonetin lastiği fırladı. Hızla yol alan lastik, yol kenarında bekleyen polis aracına çarptı. Otomobilin ön camının paramparça olduğu olay saniye saniye kameraya yansıdı.

Pensilvanya eyaletinde bulunan Spring Township kasabasındaki Zion Yolu'nun orta şeridinde bir kamyonetten fırlayan lastik, park halindeki polis aracının ön camına çarptı.

CAM PARAMPARÇA OLDU

Polis Departmanı tarafından paylaşılan araç kamerasına ait görüntülerde, hızla çarpan lastik sonrasında araç camının paramparça olduğu görüldü.

POLİSLER GÖZLERİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Polislerin lastiğin araca doğru geldiği esnada özellikle gözlerini korumaya çalıştığını belirten departman, araçta bulunan 2 polisin ve kamyon sürücüsünün yaralanmadığını açıkladı.

İHA

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