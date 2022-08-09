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Kamyonetten inip Marmaris sokaklarına dağıldılar! Avrupa'ya geldiklerini sanan kaçak göçmenler polise yakalandı

09.08.2022 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te Avrupa'ya geldiklerini zannederek kamyonetten inen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 24 kaçak göçmen sokaklara dağıldı. Şehir güvenlik kameralarından tespit edilen kişiler, polisler tarafından kısa sürede yakalandı. Kaçak göçmenlerin kamyonetten inerek Marmaris sokaklarına dağıldığı anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saat 19.00 sıralarında üzeri branda ile kapalı bir kamyonetin şüpheli hareketler sergilediği ihbarı üzerine harekete geçti.

POLİS EKİPLERİ SOKAKLARI KAPATTI

Polis, kent güvenlik kameralarından Cumhuriyet Caddesi Siteler Mahallesi’nde bir kamyonetin arkasından inen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kişilerin hızlıca koşarak uzaklaştığını tespit etti.

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Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını tutarak, 3’ü kadın, 5’ü çocuk toplam 24 kişiyi yakaladı. Avrupa hayali kısa süren kaçak göçmenler, sağlık kontrolü ve kimlik tespiti yapılmasının ardından Yabancılar Şubesi’ne teslim edildi.

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'İNSAN KAÇAKLIĞI' SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Kaçan kamyonet ise yaklaşık 100 metre ileride durduruldu. Kamyonetin İzmir’de hurda malzeme toplama ve taşıma işlerinde kullanıldığı belirlendi.
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Aracın sahibi ve sürücüsü olan R.K. (23) ile ona yardım eden Filistin uyruklu Omar S.M. Yahya (26) "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

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İlginç olaydan geriye kamyonetin branda ile örtülü kasasına 40 derece sıcakta balık istifi doldurulmuş 24 kişinin Avrupa’ya geldiklerini zannederek sokaklara dağılma anının görüntüleri kaldı. (İHA)

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