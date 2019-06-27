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Kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ve eşi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 19:31 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi D-100 yolunda, kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ile eşi yaralandı.

Kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ve eşi yaralandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi D-100 yolunda, kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ile eşi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kartepe ilçesi D-100 yolu Eşme Işıklar mevkiinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Fateh Akbaş yönetimindeki 41 RD 025 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre kavşakta 'U' dönüşü yapmaya çalıştığı sırada, karşı yönden gelen Ayhan Keskin yönetimindeki 81 FC 439 plakalı kamyon ile çarpıştı. Araçlar kazanın şiddetiyle yol kenarına savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücüsü Fateh ile yanındaki eşi Hanife Akbaş, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalan araç polis ve çevredekilerin yardımıyla emniyet şeridine çekildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ve eşi yaralandıKamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ve eşi yaralandıKamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ve eşi yaralandı

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