Kamyonla çarpışan hafif ticari araçta ölen 2 kişi toprağa verildi

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kamyonla çarpışan hafif ticari araçta yaşamını yitiren Fadime Gündoğan ve Latif Tutar toprağa verildi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Manisa- İzmir Karayolu Dericiler Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Şaban Duyan (41) yönetimindeki 45 HD 1783 plakalı kamyon, aynı istikamette giden Latif Tutar (38) yönetimindeki 45 AB 935 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Latif Tutar ile aynı araçtaki Müslüm Gündoğan (40), Fadime Gündoğan (43) ve Zehra Tutar (35), çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Fadime Gündoğan ve sürücü Latif Tutar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Müslüm Gündoğan'ın durumunun iyi olduğu, Zehra Tutar'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaşamını yitiren Fadime Gündoğan ve Latif Tutar'ın cenazeleri, morgdaki işlemlerinin ardından Gündoğan Altıntaş Camii'nde, Latif Tutar ise Lalapaşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kırtık Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kamyon şoförü Şaban Duyan ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

