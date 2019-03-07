Kamyonla çarpışan otomobildeki baba oğul öldü

Malatya'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Yakup Yetişkin idaresindeki 21 FU 128 plakalı kargo kamyonu, Malatya-Kayseri kara yolunun Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi mevkisinde Ramazan Kılınç (41) yönetimindeki 46 F 3625 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu Şevket Kılınç (14) olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde sıkışan ve Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılan Rıdvan Ünsal, Gevheri Ünsal ve İhsan Kılınç ise 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

