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Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 17:47 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Kadir Sevimli (19) yaşamını yitirdi.

Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Kadir Sevimli (19) yaşamını yitirdi.
Kaza, İncilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Sevimli'nin kullandığı 27 AHS 07 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdullah Gürtekin'in kullandığı 27 BD 610 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Sevimli, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtardı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Sevimli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Sevimli'nin cansız bedeni otopsi için için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kamyon sürücüsü Abdullah Gürtekin, polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldüKamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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