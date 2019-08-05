Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın Senirkent ilçesinde, kamyon ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Ahmet Turan, yaşamını yitirdi.

Kaza, cuma günü saat 21.00 sıralarında, Büyükkabaca beldesinde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen, Ahmet Turan'ın kullandığı otomobil ile Fikret Türkmen yönetimindeki kamyon, kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Ahmet Turan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Turan'ın cansız bedeni, araçtan çıkarılarak, otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazanın ardından jandarmanın ifadesini aldığı kamyon sürücüsü Fikret Türkmen ise daha sonra serbest bırakıldı.

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