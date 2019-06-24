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Kamyonla çarptığı adamın üzerinden geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 13:52 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kendisi için kırmızı ışık yanarken, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Özkan'a (64) kamyon çarptı.

Kamyonla çarptığı adamın üzerinden geçti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kendisi için kırmızı ışık yanarken, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Özkan'a (64) kamyon çarptı. Aracın, Özkan'ın üzerinden geçtiği anlar, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kazada yaralanan Özkan, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, Alanyurt Caddesi'nde meydana geldi. Kendisi için kırmızı ışık yanan Ali Özkan'a, yolun karşısına koşarak, geçmeye çalışırken İsmail Türk (45) yönetimindeki 16 KDM 51 plakalı kamyon çarptı. Özkan'a çarptığını fark etmeyen Türk, yerdeyken, kamyonla üzerinden geçti. Yoldan geçen sürücülerin uyarısıyla aracı durduran Türk, hemen inip, Özkan'ın yanına gitti. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralanan Özkan'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; İsmail Türk'ün kullandığı kamyonla Ali Özkan'a çarptığı ve daha sonra üzerinden geçtiği görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Kamyonla çarptığı adamın üzerinden geçtiKamyonla çarptığı adamın üzerinden geçtiKamyonla çarptığı adamın üzerinden geçti

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