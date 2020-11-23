HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kamyonla kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü

Kamyonla kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü

23.11.2020 22:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Antalya’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Otomobil hurdaya dönerken, içinde çalan telefona polis cevap veremedi.
Edinilen bilgiye göre, kaza saat 20.30 sırasında Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi Ayanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Varsak istikametine seyir halinde bulunan Şavki K. (49) idaresindeki 07 ZH 500 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.H. idaresindeki 07 AFS 60 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil metrelerce savrularak karşı şerit kenarında durdu. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobildeki iki kişiyi güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücü Şavki K. ve yanındaki yolcu Osman U.’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik ekipleri kağıt gibi hurdaya dönen otomobilde uzun süre inceleme yaptı. Otomobilin içinde ve yerde alkol kutularının olduğu görüldü. Polis ekipleri hurdaya dönen otomobil içinde çalan cep telefonuna ise cevap veremedi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bölgede çiftçilik yaptıkları öğrenilen iki kişinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Zincir bir markete ürün taşıyan kamyonun şoförü ise ifadesi alınmak polis merkezine götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
Bilanço gittikçe ağırlaşıyor! Korkutan artışBilanço gittikçe ağırlaşıyor! Korkutan artış
82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Bilanço gittikçe ağırlaşıyor! Korkutan artış

Bilanço gittikçe ağırlaşıyor! Korkutan artış

Gece gelen mesajı ifşa etti!

Gece gelen mesajı ifşa etti!

Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Bakan Soylu, resmi hesaplarına Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını koydu

Bakan Soylu şehit öğretmeni unutmadı

Van'da doğum iznine ayrılan genç öğretmen koronavirüse yenik düştü

Doğum iznine ayrılan genç öğretmen koronavirüse yenik düştü

Van'da doğum iznine ayrılan genç öğretmen koronavirüse yenik düştü

Doğum iznine ayrılan genç öğretmen koronavirüse yenik düştü

Türk gemisine yapılan skandal müdahaleyle ilgili flaş açıklama! İtiraf ettiler

Türk gemisine yapılan skandal müdahaleyle ilgili flaş açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı koronavirüse yakalandı

Dışişleri'nden İrini operasyonu tepkisi! AB, Almanya ve İtalya'ya nota verildi

Türkiye'den AB, Almanya ve İtalya'ya İrini notası

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.