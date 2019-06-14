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Kamyonla kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 19:04 | Son Güncelleme

TRABZON’un Dernekpazarı ilçesinde, kamyonun kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kamyonla kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Yaşar FALCI/DERNEKPAZARI (Trabzon), (DHA) - TRABZON’un Dernekpazarı ilçesinde, kamyonun kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Dernekpazarı-Of yolu Yeni Tünel mevkiisinde meydana geldi. Dernekpazarı'ndan Of'a giden Mustafa Ak yönetimindeki kamyon, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Tuncay Alkan yönetimindeki 61 NH 794 plakalı kamyonete çarptı. Kazada sürücüler yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Of İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen kamyonet sürücüsü Tuncay Alkan, ambulans helikopterle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyonla kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralıKamyonla kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralıKamyonla kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

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