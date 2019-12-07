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Kamyonla Mersin’e getirilen köpekler, Alanya'ya geri gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 15:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinden toplanan 71 sokak köpeğini taşıyan kamyon, Mersin'in Bozyazı ilçesinde jandarma tarafından durduruldu.

Mustafa ERCAN- Engin ANAK/MERSİN- ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinden toplanan 71 sokak köpeğini taşıyan kamyon, Mersin'in Bozyazı ilçesinde jandarma tarafından durduruldu. Hayvanlar tekrar Alanya'ya gönderilirken, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, "Sahipsiz hayvanların Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına bırakıp gitmeleri hoş değil" dedi.

Alanya ilçesindeki barınaktan yüklenen köpek dolu araç, 5 Aralık günü gece yarısı sıralarında gelen ihbar üzerine Aydıncık-Gülnar Yolu Eskiyörük Mahallesi yol ayrımında durduruldu. Şoför, jandarma ekiplerinin köpekleri nereye götürdüğüne ilişkin sorularına cevap veremedi. Kontrolü yapılan kamyonun kasasında cinsleri tespit edilemeyen 71 köpek olduğu, kimlik kartı ile küpeleri bulunmadığı anlaşılınca muhafaza altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili olarak araç ve sürücü hakkında gerekli işlemler yapıldı.

GERİ GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine devreye giren Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Aydıncık İlçe Müdürlüğü ekipleri Alanya Belediyesi yetkilileri ile görüştükten sonra köpekleri Alanya'ya geri gönderdi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, yasaya göre hayvanların başka bir ile nakli için menşe şahadetnamesi gerektiğini belirterek, "Daha önce de bölgemize sahipsiz hayvan bırakılması ile ilgili olarak çok sayıda duyum geliyordu, mahalle muhtarları ve sakinlerinden de şikayetler geliyordu. Dün ilk kez bunu resmi olarak jandarma tutanakları ile belgeledik. Alanya Belediyesi'ne ait hayvan barınağından kamyon içerisinde 71 kimliksiz, kısırlaştırması ve bakımı yapılmamış köpeğin Bozyazı ilçesi Aydıncık sınırında jandarmaya gelen ihbar neticesinde durduruldu. Alanya Belediyesi ile irtibata geçtik. Oradaki arkadaşlarda bunu bir daha yapmayacaklarını söylediler, ama bu resmi prosedüre işledi. Bundan sonraki süreçte çevre illerimizin bu konu ile ilgili daha hassa davranmalarını istiyoruz. Sahipsiz hayvanların Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına bırakıp gitmeleri hoş değil" dedi.

HAYVANLAR ALANYA'YA GERİ GETİRİLDİ

Alanya Belediyesi de konuya ilişkin açıklama yaptı. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan toplama ekiplerince perşembe günü Söğüt, Çayarası, Kaplanhanı, Sarıveliler ve Gazipaşa/Mersin bölgesi ortak yaylalarında sahipsiz hayvanların toplandığı belirtilen açıklamada, kamyonun Mersin/Bozyazı sınırına girmesi sonucu burada jandarmanın aracı durdurduğu ve hayvanların Bozyazı Hayvan Barınağı'na sevk edildiği kaydedildi. Yapılan görüşmeler neticesinde sahipsiz hayvanların dün Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildiği, sevk işleminin ardından yapılan kontrollerde hayvanların herhangi bir zarar görmeden sevki gerçekleşerek bakım ve rehabilitasyona alındığı açıklandı.

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