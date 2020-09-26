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Kamyonla minibüs çarpıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 14:02 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Develi ilçesinde kamyonla minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1’i ağır 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kopçu mevkisinde 38 ADV 601 plakalı kamyon ile 33 AEN 385 plakalı minibüs çarpıştı.

Kamyonla minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde kamyonla minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1’i ağır 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kopçu mevkisinde 38 ADV 601 plakalı kamyon ile 33 AEN 385 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 7 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonla minibüs çarpıştı: 7 yaralı

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