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Kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

03.02.2021 17:49 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi’nde anayol üzerinde bulunan kavşakta F.A.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi’nde anayol üzerinde bulunan kavşakta F.A. yönetimindeki 31 SM 922 plakalı kamyon ile S.A.’nın kullandığı 31 U 7243 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, arkasında oturan Gamze Cemali (19) hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Cemali’nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü S.A. ise Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden genç kızın yakınları olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü.
Kazaya karışan kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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