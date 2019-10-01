HABER

Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 17:55 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, kamyonla çarpışan otomobildeki Nesibe Aydın (63) yaşamını yitirdi, sürücüler yaralandı.  Kaza, saat 15.30 sıralarında, Bolvadin- Emirdağ yolunun 15'inci kilometresindeki Çobanlar kavşağında meydana geldi.

Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, kamyonla çarpışan otomobildeki Nesibe Aydın (63) yaşamını yitirdi, sürücüler yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Bolvadin- Emirdağ yolunun 15'inci kilometresindeki Çobanlar kavşağında meydana geldi. Maho Sayindi'nin kullandığı 27 Z 3195 plakalı kamyon, Hüseyin Aydın yönetimindeki 03 ES 416 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ve otomobildeki Nesibe Aydın yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Nesibe Aydın, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Sürücüler Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıTır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Zorlu PSM Darüşşafaka öğrencilerine destek oluyorZorlu PSM Darüşşafaka öğrencilerine destek oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.