HABER

Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Aydın- İzmir karayolu Kardeşköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İncirliova'dan Efeler yönüne giden Alaattin Çakmaz'ın kullandığı 29 DA 585 plakalı kamyona, yan şeritte giden Yusuf Pelit yönetimindeki 09 ABZ 61 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf Pelit, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralıKamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Düğünde şaşırtan görüntü! Altın yerine bakın ne taktılarDüğünde şaşırtan görüntü! Altın yerine bakın ne taktılar
İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyorİzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Motosikletiyle kaza yapan imam, kurtarılamadıMotosikletiyle kaza yapan imam, kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.