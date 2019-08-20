Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Aydın- İzmir karayolu Kardeşköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İncirliova'dan Efeler yönüne giden Alaattin Çakmaz'ın kullandığı 29 DA 585 plakalı kamyona, yan şeritte giden Yusuf Pelit yönetimindeki 09 ABZ 61 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf Pelit, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI



