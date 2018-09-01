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Kamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 18:05 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında, Salihli- Köprübaşı yolu Taytan Kavşağı'nda meydana geldi. Alaşehir'den Gölmarmara yönüne giden Hikmet Ergün (56) yönetimindeki 45 SF 192 plakalı yem yüklü kamyonla, Köprübaşı'ndan Salihli yönüne gelen Recep Çötel (20) yönetimindeki 45 AAN 338 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, kontrolden çıkan her iki araç tarlaya yuvarlandı, sürücüler ile kamyonda yolcu olarak bulunan Selahattin Şirin (35) ve Kadir Yıldırım (46) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sırasında kamyonda bulunan yemler yola saçıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralıKamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralıKamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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