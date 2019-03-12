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Kamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 13:16 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kamyon ile otomobil çarpıştı.

Kamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu üzerindeki Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Uçmaz'ın (50) kullandığı 45 ET 613 plakalı otomobil ile Mehmet Yılmaz'ın (63) kullandığı 07 ZZ 0698 plakalı kamyon, kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Uçmaz ile beraberinde bulunan Emine Uyumaz (55), Ayşe Dal (36) ve Ahmet Uyumaz (58) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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