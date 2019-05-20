Kamyonla yaptığı ilk seferde kazada öldü

TARAKLI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da emekli olduktan sonra canlı tavuk sevkiyatına başlayan Mustafa Gönüllü (52), kamyonla çıktığı ilk seferinde kaza yaparak hayatını kaybetti. Mustafa Gönüllü'nün kaza yaptığı 5 saat sonra ortaya çıktı.

Saat 04.00 sıralarında, Sakarya’nın Geyve ilçesindeki bir tavuk çiftliğinden kamyona canlı tavuk yükleyen Mustafa Gönüllü, Bolu'nun Göynük ilçesindeki kesimhaneye gitmek üzere yola çıktı. Gönüllü'nün idaresindeki 54 LD 139 plakalı kamyon Taraklı mevkiinde bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Sabah saat 09.00 sularında kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri sürücü Mustafa Gönüllü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekibi, Gönüllü'nün cesedini sıkıştığı yerden yaklaşık 3 saatlik çalışmayla çıkardı. Mustafa Gönüllü'nün cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İŞE YENİ BAŞLAMIŞ

Kazayı duyarak olay yerine gelen Mustafa Gönüllü'nün yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, 3 çocuk babası Gönüllü'nün geçen aylarda emekli olduğu ve bu işe yeni başlayarak ilk seferine çıktığı öğrenildi. Taraklı Kaymakamı Okan Dağlı olay yerine gelerek Gönüllü'nün yakınlarına başsağlığı diledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.