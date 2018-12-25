HABER

Kamyonlar çarpıştı 2 sürücü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 21:49 | Son Güncelleme

 MALATYA'nın, Darende İlçesi'nde iki kamyonun kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kamyonlar çarpıştı 2 sürücü ağır yaralandı

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın, Darende İlçesi'nde iki kamyonun kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Gümüşlüdere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Darande yönünde ilerlerken kontrolden çıkarak karşı şeride geçen Salih Akşimşek (38) yönetimindeki plakası öğrenilmeyen kamyon, karşı yönden gelen Ünal Yılmaz (52) yönetimindeki 06 FR 4879 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonlarda sıkışan sürücüler yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtararak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan sürücülerin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Kamyonlar çarpıştı 2 sürücü ağır yaralandıKamyonlar çarpıştı 2 sürücü ağır yaralandıKamyonlar çarpıştı 2 sürücü ağır yaralandıKamyonlar çarpıştı 2 sürücü ağır yaralandı

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Kilis'ten Münbiç bölgesine tank sevkiyatıKilis'ten Münbiç bölgesine tank sevkiyatı
Babasını dövüp, bıçakladıBabasını dövüp, bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esad güçleri Menbiç'in Arimah beldesine girdi

Esad güçleri Menbiç'in Arimah beldesine girdi

Vali Twitter'dan duyurdu... Okullara 1 gün kar tatili!

Vali Twitter'dan duyurdu... Okullara 1 gün kar tatili!

2019 asgari ücret belli oldu

2019 asgari ücret belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Kocasıyla ilişki yaşayan kadının evini basıp kabusu yaşattı

Kocasıyla ilişki yaşayan kadının evini basıp kabusu yaşattı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Antalya'da yakalandı! 'Büyümesi gerekiyor' deyip suya saldılar

Antalya'da yakalandı! 'Büyümesi gerekiyor' deyip suya saldılar

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da korkunç olay! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

Vahşet! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

Tacizci olduğu iddia edilen kişiye mahalleliden meydan dayağı

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Yürek yakan olay! Duyan kahroldu

Yürek yakan olay! Duyan kahroldu

İstanbul Esenyurt'ta UBER sürücüsüne tehdit! Dehşet anları kamerada...

Çaresiz kalınca kamerayı açıp kayda başladı! Dehşet...

Polisten fuhuş baskını! Böyle yakalandılar

Polisten fuhuş baskını! Böyle yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.