HABER

Kamyonlar, kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 15:48 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 2 kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler Barış Dinçer (31) ve Ali Tan (49) yaralandı.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 2 kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler Barış Dinçer (31) ve Ali Tan (49) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Malkara- Şarköy yolunun Kavakçeşme Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Tekirdağ'dan Şarköy yönüne giden Barış Dinçer yönetimindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait, 59 AJ 611 resmi plakalı, asfalt yüklü kamyon, karşı yönden gelen Ali Tan'ın kullandığı 59 ZD 374 plakalı gıda malzemesi yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada kamyonlardan biri, tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, uzun süren çalışması sonucu sürücüleri sıkıştıkları kamyonlardan yaralı çıkardı. İlk müdahaleleri sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan 2 yaralı, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Barış Dinçer, daha sonra buradan Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonla Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Şarköy'e bağlı Kızılcaterzi Mahallesi yolunda başlatılan çalışma için asfalt götürüldüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Askerden yeni gelen genç motosiklet kazası sonrası öldüAskerden yeni gelen genç motosiklet kazası sonrası öldü
Karaciğer nakli olan küçük Poyraz, hayata tutunamadıKaraciğer nakli olan küçük Poyraz, hayata tutunamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.