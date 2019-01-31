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Kamyonlara tepki gösteren köylüler yolu trafiğe kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 20:52 | Son Güncelleme

Aksaray’da taş ocağı kamyonlarının yola zarar vermesine tepki gösteren köylüler yolu trafiğe kapattı.Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Gözlükuyu köyünde yaşandı.

Aksaray’da taş ocağı kamyonlarının yola zarar vermesine tepki gösteren köylüler yolu trafiğe kapattı.

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Gözlükuyu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan yaklaşık 100 kişilik bir gurup, yakındaki taş ocağından yük taşıyan kamyonların köyün içinden geçen yolu kullandığı ve tonajları nedeniyle yolu bozdukları gerekçesiyle kamyonların geçtiği yolu traktörleriyle kapattı. Ayrıca ocaktaki patlamalar sırasında çıkan gürültüden de rahatsız olan köy halkı taş ocağına giden kamyonların geçişine de izin vermedi. Olay anı vatandaşların cep telefonu ile kaydedildi. Yolun kapatılması üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri adeta etten duvar örerek köylülerin yolu kapatmasına engel oldu. Köy halkını sakinleştirmeye çalışan jandarma vatandaşları ikna edemeyince olay yerine İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık geldi. Albay Anık köylüler ile bir bir görüşerek ikna etmeyi başardı. Yol tekrar trafiğe açılırken kalabalık da sessizce dağıldı.

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