Kamyonların deposundaki mazotu çalarken fark edildiler, bidonları bırakıp kaçtılar

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 3 hırsız, kamyonların deposundan mazot çalarken fark edilince, bidonları bırakıp kaçtı.

Olay önceki gün sabaha karşı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesi Fatih Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan nakliyatçılara ait kamyonların deposundan mazot çalmaya çalışan kimliği belirsiz 3 kişi, vatandaşlar tarafından fark edildi. Bir anda paniğe kapılan hırsızlar, mazot doldurdukları bidonları almadan olay yerinden kaçtı.

Güvenlik güçleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

