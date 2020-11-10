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Kamyonu sollarken şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 21:47 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kamyonu sollarken kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlandı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kamyonu sollarken kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kurudere Mahallesi istikametine gitmekte olan 54 E 6769 plakalı otomobil sürücüsü olan E.D. önünde giden kamyonu sollamak için manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 40 metrelik şarampole düştü. Araç içerisinde bulunan şoför E.D. eşi M.D. ve çocukları E.A.D. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan 1’i çocuk toplamda 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında araç kullanılamaz hale gelirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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