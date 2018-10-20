Kamyonun açık unutulan damperi mobese direğini devirdi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde damperi açık unutulan kamyon, karayolundaki Mobese kameralarının bulunduğu direğe çarparak devirdi. Kamyonun arkasında ilerleyen bir otomobil ile motosiklet, direğin üzerlerine düşmesinden saniyelerle kurtuldu.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Denizli- Antalya karayolu Ulus Kavşağında meydana geldi. Mehmet Kısaç, damperini açık unuttuğu yönetimindeki 20 B 4627 plakalı kamyonla karayolunda seyir halindeyken, Ulus Kavşağı'nda bulunan Mobese kamera sisteminin bulunduğu demir direğe çarptı. 'Mobese kamerası', 'plaka tespit' ve 'radar' sisteminin bulunduğu demir direk, çarpmanın etkisiyle ortadan ikiye ayrılarak, karayoluna düştü. Mobese ve radar sistemi hasar gördü. Bu sırada karayolundan geçen bir otomobil ve motosiklet, kamyonun arkasında ilerlerken direğin üzerlerine düşmesinden son anda kurtuldu. Kaza sırasında yaya geçidinde kimsenin geçmemesi de herhangi bir yaralanma ya da ölümü önledi. Mobese diğerine çarpan kamyon şoförü Mehmet Kısaç, aracını yol kenarına çekip, ekiplerin gelmesini bekledi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, karayolunda önlem alıp trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kamyon şoförü, polis tarafından gözaltına alındı. Parçalanan Mobese direğiyle; kameralar ekipler tarafından karayolundan kaldırıldı.