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Kamyonun açık unutulan damperi üst geçidi yıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 14:45 | Son Güncelleme

 KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonun açık unutulan damperi üst geçide çarptı.

Kamyonun açık unutulan damperi üst geçidi yıktı

Mehmet YİRUN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonun açık unutulan damperi üst geçide çarptı. Üst geçidin kısmen yıkıldığı kazada, kamyon şoförü ve yanındaki kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Lüleburgaz ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi arasındaki E-5 karayolunun Büyükkarıştıran mevkiinde meydana geldi. Koray Özkan yönetimindeki 39 LM 333 plakalı kamyonun açık unutulan damperi, üst geçide çarptı. Üst geçidin bir kısmı çökerken, damper de yerinden koptu. Kazada, sürücü Koray Özkan ile yanındaki Necdet Gurguç yaralandı. Yaralılar, ambulansla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
​Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Lüleburgaz-Çorlu karayolu, aracın ve üst geçidin yıkılan bölümünün kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonun açık unutulan damperi üst geçidi yıktıKamyonun açık unutulan damperi üst geçidi yıktıKamyonun açık unutulan damperi üst geçidi yıktı

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