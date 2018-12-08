Kamyonun açılan arka kapağının çarptığı Ayşenur, taburcu edildi

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde, seyir halindeki kamyonun açılan arka kapağının kaldırımda yürürken çarpmasıyla yaralanan Ayşenur Ayvaz (23), tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Arslanpaşa Mahallesi, Gölyeri Sokak üzerinde meydana geldi. Hareket halindeki Hakan Murat Ö. yönetimindeki 01 D 7297 plakalı kamyonun açılan arka kapağı, kaldırımda yürüyen Ayşenur Ayvaz'a çarptı. Yaralanan Ayvaz, çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

26 Kasım'da Ankara'da ODTÜ kampüsünde Psikoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük'ün kamyonetin açılan kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybettiği olaya benzer şekilde yaralanan Ayşenur Ayvaz'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Kazaya neden olan Hakan Murat Ö., ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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