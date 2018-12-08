HABER

Kamyonun açılan arka kapağının çarptığı Ayşenur, taburcu edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 14:15 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde, seyir halindeki kamyonun açılan arka kapağının kaldırımda yürürken çarpmasıyla yaralanan Ayşenur Ayvaz (23), tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kamyonun açılan arka kapağının çarptığı Ayşenur, taburcu edildi

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde, seyir halindeki kamyonun açılan arka kapağının kaldırımda yürürken çarpmasıyla yaralanan Ayşenur Ayvaz (23), tedavisinin ardından taburcu oldu.
Kaza, dün akşam saatlerinde Arslanpaşa Mahallesi, Gölyeri Sokak üzerinde meydana geldi. Hareket halindeki Hakan Murat Ö. yönetimindeki 01 D 7297 plakalı kamyonun açılan arka kapağı, kaldırımda yürüyen Ayşenur Ayvaz'a çarptı. Yaralanan Ayvaz, çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
26 Kasım'da Ankara'da ODTÜ kampüsünde Psikoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük'ün kamyonetin açılan kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybettiği olaya benzer şekilde yaralanan Ayşenur Ayvaz'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
Kazaya neden olan Hakan Murat Ö., ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonun açılan arka kapağının çarptığı Ayşenur, taburcu edildiKamyonun açılan arka kapağının çarptığı Ayşenur, taburcu edildiKamyonun açılan arka kapağının çarptığı Ayşenur, taburcu edildi

PARTNERYok böyle frikik! Derin yırtmacını unutup eteğini bir anda savurunca...Yok böyle frikik! Derin yırtmacını unutup eteğini bir anda savurunca...
Ünlü fenomenleri görmek için izdiham yarattılarÜnlü fenomenleri görmek için izdiham yarattılar
Cinsel istismarla suçlanan sahte şeyhe 68 yıl hapis istemiCinsel istismarla suçlanan sahte şeyhe 68 yıl hapis istemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

HDP'den İstanbul ve İzmir için bomba isimler!

HDP'den İstanbul ve İzmir için bomba isimler!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

AK Parti'de şok istifa!

AK Parti'de şok istifa!

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal balıklama atlar! Fenerbahçe sonuçta...

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal balıklama atlar! Fenerbahçe sonuçta...

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

İlginizi Çekebilir

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay! Birlikte olduğu erkekleri birbirleriyle cinsel ilişkiye zorlayıp...

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay!

İstanbul'da bir mahalle! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

Yer: İstanbul! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı! Kan donduran anlar ortaya çıktı

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı!

Uzun zamandır aranıyordu! Fuhuş operasyonunda basıldı

Fuhuş operasyonunda şoke eden detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.