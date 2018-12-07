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Kamyonun açılan arka kapağının çarptığı Ayşenur yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 19:38 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde kaldırımda yürüyen Ayşenur Ayvaz'a (23), trafikte ilerleyen kamyonun açılan arka kapağı çarptı.

Kamyonun açılan arka kapağının çarptığı Ayşenur yaralandı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde kaldırımda yürüyen Ayşenur Ayvaz'a (23), trafikte ilerleyen kamyonun açılan arka kapağı çarptı. Ankara'da ODTÜ'lü İrem Kütük'ün yaşamını yitirdiği acı olayın benzeri şekilde meydana gelen kazada yaralanan Ayşenur Ayvaz, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Arslanpaşa Mahallesi, Gölyeri Sokak üzerinde meydana geldi. Yolda hareket halinde olan Hakan Murat Ö. yönetimindeki 01 D 7297 plakalı kamyonun açılan arka kapağı, kaldırımda yürüyen Ayşenur Ayvaz'a çarptı. Yaralanan Ayvaz, çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Benzer olay, 26 Kasım'da Ankara'da ODTÜ kampüsünde meydana gelmişti. Psikoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük (21), kamyonetin açılan kasa kapağının başına çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

FOTOĞRAFLI

Kamyonun açılan arka kapağının çarptığı Ayşenur yaralandı

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