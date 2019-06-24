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Kamyonun altına giren otomobilin hız kadranı 120'de takılı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 18:26 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil ana yola çıkış yapan kamyonun altına girdi.

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil ana yola çıkış yapan kamyonun altına girdi. Hız kadranı 120 kilometrede takılı kalan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Çorlu-Çerkezköy karayolunun Yulaflı ışıklı kavşağında meydana geldi. Çerkezköy'den Çorlu ilçesi istikametine giden Emre Kaplan yönetimindeki 39 AH 512 plakalı otomobil iddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapması sonucu ara yoldan ana yola çıkış yapan Turan Kaya'nın kullandığı 16 ASP 25 plakalı kamyona yandan çarparak altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü Emre Kaplan ile araçta bulunan arkadaşları İbrahim Değirmencioğlu, Hasan Malkoç, Can Çınpı yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Can Çınpı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, 3 yaralanın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

120 KİLOMETRE HIZ

Jandarma ekipleri kaza yerine yaptığı incelemede otomobilin hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığını tespit etti. Otomobil sürücünün yaklaşık 50 metre fren yaptığı belirlenirken, kaza anı ise bir iş yerinin kameraları tarafından görüntülendi. Kazada yolda ışıklı kavşakta bazı araçların beklediği, otomobilin hiç durmadan devam ettiği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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