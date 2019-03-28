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Kamyonun altında kalan 4 yaşındaki çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 12:31 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da annesiyle karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuk, kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.Kaza, önceki gün Seyrantepe Köprülü Kavşağı bölgesinde yaşandı.

Diyarbakır’da annesiyle karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuk, kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.
Kaza, önceki gün Seyrantepe Köprülü Kavşağı bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, anne 4 yaşındaki çocuğu ile birlikte duran araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada aracın hareket etmesi sonucu 4 yaşındaki çocuk kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Annesi tarafından kamyonun altından çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza anı şehir polis kamerasına yansıdı.

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