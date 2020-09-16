HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 11:45 | Son Güncelleme

Bursa’da otobüsten indikten sonra karşıdan karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı.

Bursa’da otobüsten indikten sonra karşıdan karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı. Annesinin gözleri önünde küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte otobüsten inen 7 yaşındaki Ümmü Gülsüm Yıldırım, otobüsün arkasından karşıya geçmek istedi. O esnada A.A.’nın (49) kullandığı 16 AGF 507 plakalı kamyonuh altında kaldı. Annesinin gözleri önünde küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air! Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air!
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklamasıBakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
6-7 Eylül olaylarının tarihi!6-7 Eylül olaylarının tarihi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
ABD Başkanı Trump: Aşı 3, 4 hafta sonra hazır olabilir
ABD Başkanı Trump: Aşı 3, 4 hafta sonra hazır olabilir
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Galatasaray bombayı patlattı!
Galatasaray bombayı patlattı!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Diğer Haberler
Bakan Selçuk açıkladı! İşte yüz yüze eğitimin ayrıntıları
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapılacak! (Koronavirüs aşısı için nasıl başvurulur?)
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün vurulacak!
Şırnak'ta çift kuyruklu benekli kertenkele görüntülendi
Çift kuyruklu! O ilimizde görüntülendi
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan grip ve zatürre aşısı için kritik açıklama
Zatürre ve grip aşısını kimler yaptırmalı?
'Kurtulmanın tek yolu milli aşı' dedi, gönüllü denek oldu
'Kurtulmanın tek yolu milli aşı' dedi, gönüllü denek oldu
Kadir Şeker için kaç yıl hapis cezası isteniyor? Belli oldu
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.