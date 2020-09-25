HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kamyonun altında kalan maden işçisi hayatını kaybetti

Kamyonun altında kalan maden işçisi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 11:13 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan Nurettin Alkaya (49) isimli işçi maden sahasında indiği kamyonun ön kısmından yolun karşısına geçmek isterken aracın hareket etmesi sonucu kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.

Kamyonun altında kalan maden işçisi hayatını kaybetti

Manisa’nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan Nurettin Alkaya (49) isimli işçi maden sahasında indiği kamyonun ön kısmından yolun karşısına geçmek isterken aracın hareket etmesi sonucu kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza Manisa’nın Soma ilçesi Eynez Mahallesinde 00.10 sıralarında meydana geldi. Bölgedeki özel bir maden ocağında 45 AAJ 648 plakalı kamyonda yolcu olarak bulunan Nurettin Alkaya (49) isimli maden işçisi kamyondan inerek, kamyonun ön kısmından yolun diğer tarafına geçmek istediği sırada, kamyon şoförü S.K.’nın kamyonu hareket ettirmesi sonucu kamyonun altında kalarak yaralandı. Kamyon altında kalarak ağır yaralanan Nurettin Alkaya sevk edildiği Soma Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkaya’nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken kamyon sürücüsü S.K. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Korkutan açıklama! 'Büyük bir depremin habercisi olabilir'Korkutan açıklama! 'Büyük bir depremin habercisi olabilir'
2020 TUS sınav yerleri açıklandı2020 TUS sınav yerleri açıklandı
En Çok Okunan Haberler
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Diğer Haberler
Camiye ayakkabıyla giren Büşra, bu kez maskesini çıkarıp tramvayda çiftetelli oynadı
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Başkan Böcek’in sağlık durumuyla ilgili son durum
Başkan Böcek’in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Bakan Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı
Bakan Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin duyurdu! 1 Ekim'de Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başlıyor
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin duyurdu! 1 Ekim'de başlıyor
Genç kadın gittiği güzellik merkezinde dehşeti yaşadı!
Gittiği güzellik merkezinde dehşeti yaşadı!
Karaköy'de yakalanan yabancı uyruklu dilencilerin verdiği cevaplar 'pes' dedirtti
Cevapları 'pes' dedirtti! Gülerek gittiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.