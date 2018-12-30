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Kamyonun altında kalan profesör öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 19:03 | Son Güncelleme

İzmir'in Narlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesindeki metro inşaatı şantiyesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan profesör hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'ndeki metro şantiyesi girişinde geri manevra yapan Ö.Ö. (35) yönetimindeki 35 NN 676 plakalı kamyon, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili 64 yaşındaki Prof. Dr. Büyükyazı'ya çarptı.

Kamyonun altında kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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