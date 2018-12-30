Kamyonun altında kalan profesör öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesindeki metro inşaatı şantiyesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan profesör hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'ndeki metro şantiyesi girişinde geri manevra yapan Ö.Ö. (35) yönetimindeki 35 NN 676 plakalı kamyon, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili 64 yaşındaki Prof. Dr. Büyükyazı'ya çarptı.
Kamyonun altında kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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