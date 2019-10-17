Kamyonun altında kalan sürücü güçlükle çıkarıldı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yoldan çıkarak su kanalına devrilip yan yatan domates yüklü kamyonun sürücü Seyfi Durulkan (49), aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Durulkan, 2 vinç yardımıyla kaldırılan kamyonun altından güçlükle çıkarılarak tedaviye alındı.

Kaza bu akşam saat 21.00 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu’nun Nusratlı rampalarında meydana geldi. Çanakkale’den İzmir istikametine giden Seyfi Durulkan idaresindeki domates yüklü 45 ACH 567 plakalı kamyon, Nusratlı rampalarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrilip yan yattı. Kamyonun altında kalan sürücü Durulkan'ı kurtarmak için Ayvacık Belediyesi ve Küçükkuyu Belediyesi ekipleri seferber oldu. 2 vinç yardımıyla kaldırılan kamyonun altından çıkarılan sürücü Durulkan, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Durulkan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Seyfi Durulkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada kamyonun altında sıkışan sürücünün kurtarılması çalışmalarından dolayı Çanakkale-İzmir Karayolu yarım saat süreyle ulaşıma kapalı kaldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

