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Kamyonun altında kalan tamirci çırağı öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 17:04 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki tamirhanede çalışan, çıraklık eğitim okulu 2.

Kamyonun altında kalan tamirci çırağı öldü

Bahattin ALBAYRAK- Burhan CEYHAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki tamirhanede çalışan, çıraklık eğitim okulu 2. sınıf öğrencisi Efekan Aslan (15), bakımı yapılan kamyonun altında kalarak öldü.
Olay, bugün saat 10.00 sıralarında, Karaçay Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi D-16 blokta bulunan tamirhanenin önünde meydana geldi. Eski sigorta hastanesinin yıkım işini yapan hafriyat kamyonu şoförü E.T., hidrolik sistemindeki arızanın bakımını yaptırmak için 34 JF 0735 plakalı aracıyla tamirhaneye geldi. 6 aydır işyerinde çalışan ve çıraklık eğitim okulu 2. sınıf öğrencisi olan Efekan Aslan, bakımı tamamlanan kamyonun altında kalan anahtarları toplamak için altına girdi. Aslan'ın kamyonun altına girdiğini fark etmeyen sürücü E.T, viteste unuttuğu kamyonu test etmek için çalıştırdı. Bu sırada hareket eden kamyonun tekerleği, Aslan'ın başını ezdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aslan'ın öldüğü belirlendi. Olayı duyarak işyerine gelen Efekan Aslan'ın ailesi, sinir krizi geçirdi. Kamyon şoförü E.T., gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Aslan'ın cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kamyonun altında kalan tamirci çırağı öldüKamyonun altında kalan tamirci çırağı öldüKamyonun altında kalan tamirci çırağı öldüKamyonun altında kalan tamirci çırağı öldü

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