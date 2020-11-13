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Kamyonun altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı

13.11.2020 18:21 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonun altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı.Kaza Kozluca Yolu Akpınar Caddesi ile Bülbül Caddesi arasında meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonun altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı.
Kaza Kozluca Yolu Akpınar Caddesi ile Bülbül Caddesi arasında meydana geldi. Hüseyin K. idaresindeki 16 PT 642 plakalı kamyon ile Mehmet K’nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon altında kalan talihsiz adam kanlar içerisinde kaldı. Ağır yaralanan yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerin kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerini yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücü ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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