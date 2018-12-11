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Kamyonun altında kalarak ölen tamirci çırağı son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 18:40 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çalıştığı tamirhanede bakımı yapılan hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren çıraklık eğitim okulu 2'nci sınıf öğrencisi Efekan Aslan (15), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kamyonun altında kalarak ölen tamirci çırağı son yolculuğuna uğurlandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çalıştığı tamirhanede bakımı yapılan hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren çıraklık eğitim okulu 2'nci sınıf öğrencisi Efekan Aslan (15), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Karaçay Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi D-16 blokta bulunan tamirhanenin önünde meydana geldi. Eski sigorta hastanesinin yıkım işinde kullanılan hafriyat kamyonunun şoförü E.T., hidrolik sistemindeki arızanın bakımını yaptırmak için 34 JF 0735 plakalı araçla tamirhaneye geldi. 6 aydır iş yerinde çalışan ve çıraklık eğitim okulu 2'nci sınıf öğrencisi olan Efekan Aslan, bakımı tamamlanan kamyonun altında kalan anahtarları toplamak için aracın altına girdi. Aslan'ın kamyonun altına girdiğini fark etmeyen sürücü E.T, viteste unuttuğu aracı test etmek için çalıştırdı. Bu sırada hareket eden kamyonun tekerleği, Efekan Aslan'ın başını ezdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Efekan Aslan'ın öldüğü belirlendi. Ailesinin 3 çocuğundan biri olan Aslan'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardınan Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, gözaltına alınan kamyon şoförü E.T., tutuklandı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hayatının baharında yaşamını yitiren tamirci çırağı Efekan Aslan için bugün ikindide ailesinin yaşadığı kırsal Esenköy Mahallesi'ndeki Hacı Saniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Efekan Aslan'ın Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nde (ASKİ) çalışan babası Engin Aslan, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, Nazili İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sanayi esnafı ve acılı ailenin yakınları katıldı. Cenaze töreninde, yakınlarının desteği ile ayakta durabilen baba Engin Aslan, gözyaşlarını tutamadı.
Kılınan namazın ardından, tabutu yaklaşık 500 metre omuzlarda taşınarak Esenköy Mahalle Mezarlığı'na getirilen Efekan Aslan, gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Kamyonun altında kalarak ölen tamirci çırağı son yolculuğuna uğurlandıKamyonun altında kalarak ölen tamirci çırağı son yolculuğuna uğurlandıKamyonun altında kalarak ölen tamirci çırağı son yolculuğuna uğurlandıKamyonun altında kalarak ölen tamirci çırağı son yolculuğuna uğurlandı

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