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Kamyonun altında kaldığı düşünülen sürücünün kaçtığı anlaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 21:23 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, D-100 yolunun Doğanlı mevkisinde, kontrolden çıkan kamyon, elektrik direğine çarpıp, devrildi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, D-100 yolunun Doğanlı mevkisinde, kontrolden çıkan kamyon, elektrik direğine çarpıp, devrildi. Kazada kamyonun altında kaldığı düşünülen sürücünün kaçtığı ortaya çıktı.
Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolu Doğanlı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 KYY 66 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye, sürücünün kamyonun altında kaldığını düşünüp, çıkarmak için çalışma başlattı. Ancak yapılan incelemelerde kamyon sürücüsünün kaza sonrası olay yerinden kaçtığı belirlendi. İtfaiye, polis ve elektrik onarım ekipleri çarpmanın şiddetiyle yola doğru eğilen elektrik direğinin tehlike oluşturmaması için güvenlik önlemi aldı.
Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

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