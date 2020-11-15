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Kamyonun çarpıp kaçtığı yürüme engelli kişi öldü

15.11.2020 21:44 | Son Güncelleme:
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Adana’da 49 yaşındaki yürüme engelli kişi akülü tekerlekli sandalyesi ile karşıdan karşıya geçtiği sırada kamyonun çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Adana’da 49 yaşındaki yürüme engelli kişi akülü tekerlekli sandalyesi ile karşıdan karşıya geçtiği sırada kamyonun çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Engelli kişiye vuran kamyon olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar korona virüsü hiçe sayarak kaza yerini izledi.
Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi Tapantepe Yolu’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yürüme engelli Hüseyin Karlılar (49), akülü tekerlekli sandalyesi ile karşıdan karşıya geçtiği sırada plakası alınamayan bir kamyon çarptı. Ardından kamyon durmadan olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Karlılar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vatandaşlar sosyal mesafeye uymadan merakla yerdeki cesedi izledi
Polis ekipleri, kamyona ait parçalar üzerinde çalışma yaptığı sırada toplanan kalabalık, korona virüs tedbirlerini hiçe saymadan yan yana merak içerisinde üzeri örtülü cesedi izledi. Polisin çalışmasını tamamladıktan sonra Karlılar’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan kamyonu arama çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan, Karlılar’ın akülü tekerlekli sandalyesi kazanın gerçekleştiği yerin yaklaşık 200 metre ilerisinde parçalanmış halde bulundu.

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