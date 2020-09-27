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Kamyonun çarptığı ATV sürücüsü ölümden döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 18:37 | Son Güncelleme

Erzurum’da benzinliğe girmek için kavşaktan döndüğü sırada kamyonun çarptığı ATV motosiklet üç takla attıktan sonra durabildi.

Kamyonun çarptığı ATV sürücüsü ölümden döndü!

Erzurum’da benzinliğe girmek için kavşaktan döndüğü sırada kamyonun çarptığı ATV motosiklet üç takla attıktan sonra durabildi. Sürücüsünün ölümden döndüğü kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Erzurum’un İspir ilçesi Maden Köprü mevkiinde meydana geldi. Salih Yavuz yönetimindeki ATV motosikletle benzinliğe girmek için kavşaktan döndüğü sırada karşı şeritten gelen kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ATV motosiklet takla atarak yol kenarına savruldu. O anlar ise benzinliğin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yaralı Salih Yavuz, İspir Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter ile Erzurum’a sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kamyonun çarptığı ATV sürücüsü ölümden döndü!

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