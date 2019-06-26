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Kamyonun çarptığı baba ve 4 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 11:20 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Arif Bülbül (34) ile kızı Miray Bülbül (4), yaşamını yitirdi.

Kamyonun çarptığı baba ve 4 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Arif Bülbül (34) ile kızı Miray Bülbül (4), yaşamını yitirdi. Arif Bülbül’ün, kızıyla birlikte yolda kalan otomobillerine yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giderken kazanın olduğu belirlendi.
Kaza, saat 01.30 sıralarında merkeze bağlı Gökçalı köyü sapağı yakınında meydana geldi. Kızı Miray Bülbül'ü de yanına alarak Gökçalı köyündeki yakınlarını ziyarete giden Arif Bülbül'ün (34) kullandığı otomobilin dönüş yolunda yakıtı bitti. Bülbül, kızıyla birlikte yakıt almak için yaya olarak akaryakıt istasyonuna gitmek için yola koyuldu. Çanakkale-İzmir karayolunda bir süre yürüdükten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Arif Bülbül ve yanındaki kızı Miray'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YC 8097 plakalı saman yüklü kamyon çarptı. Kazada, Arif Bülbül ile Miray Bülbül, yaşamını yitirdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından baba ve kızının cenazeleri, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Polis, kazanın ardından kamyon şoförünü gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonun çarptığı baba ve 4 yaşındaki kızı yaşamını yitirdiKamyonun çarptığı baba ve 4 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi

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