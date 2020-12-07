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Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

07.12.2020 21:45 | Son Güncelleme:
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Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Ordu’da, kamyonun çarptığı 11 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.Kaza, Altınordu ilçesi, Karşıyaka Mahallesi’nde öğlen saatlerinde meydana geldi.

Ordu’da, kamyonun çarptığı 11 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.
Kaza, Altınordu ilçesi, Karşıyaka Mahallesi’nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö. idaresindeki 52 ABN 131 plakalı kamyon, yol kenarında bisiklet kullanan 11 yaşındaki Emin Akkaya’ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Ordu Devlet Hastanesi’ne götürdü. 11 yaşındaki Akkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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