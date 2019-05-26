Kamyonun çarptığı kadın hayata tutunamadı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, motosikleti ile eve giderken kamyonun çarpması sonucu yaralanan Aslı Kolay (45) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Körfez Mimar Sinan Okulu'nun kantininde çalışan Aslı Kolay, cuma günü motosikleti ile eve giderken bir kamyonun çarpması sonucu yaralandı. Özel hastaneye kaldırılan Aslı Kolay, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 2 çocuk annesi Aslı Kolay’ın ölümü üzüntü yaratırken, cenazesi bugün Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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