HABER

Kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 14:07 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.Kaza, Akyazı ilçesi D-140 karayolu Dedeler Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Akyazı ilçesi D-140 karayolu Dedeler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülcihan Demirelli’ye çarptı. Vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gülcihan Demirelli’nin cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Akyaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Bolu Dağı'nda yol kenarına atılan valizin içinden ceset çıktıBolu Dağı'nda yol kenarına atılan valizin içinden ceset çıktı
Parçalanmış cesedi bulunan Afgan kadının eşi tutuklandıParçalanmış cesedi bulunan Afgan kadının eşi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

39 yaşındaki babadan öz kızına cinsel istismar! 'Geceleri yanıma gelip...'

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bebek bulundu

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.