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Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Selvinaz, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 17:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Selvinaz Salman (21) ağır yaralandı.

Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Selvinaz, ağır yaralandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Selvinaz Salman (21) ağır yaralandı. Bir otelde çalışan Salman, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Devlet hastanesi yönüne giden ve kavşakta ambulansa yol vermek için karşıya geçmek isteyen Selvinaz Salman yönetimindeki 07 ADE 339 plakalı motosiklete, Anamur yönüne seyreden Nihat K. yönetimindeki 33 KU 361 plakalı kamyon çarptı. Başında kask takılı olup olmadığı öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü Salman, çarpmanın şiddetiyle yola savrularak ağır yaralandı. Kaza sırasında olay yerinde bulunan 112 Acil ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Selvinaz Salman, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Salman daha sonra Alanya'ya sevk edildi.
Kamyon sürücüsü Nihat K. ise işlemler için polis merkezine götürüldü.

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Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Selvinaz, ağır yaralandıKamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Selvinaz, ağır yaralandı

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