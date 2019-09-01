Kamyonun çarptığı müstakil ev yıkıldı

Kayseri\u2019nin Hac\u0131lar il\u00e7esi Erciyes yolunda kamyon s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc, arac\u0131yla m\u00fcstakil eve \u00e7arpt\u0131. Kaza sonucu ev y\u0131k\u0131l\u0131rken, \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131lar oldu\u011fu bildirildi. Arama ve kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.Endi\u015fe yaratan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! \u00c7ok tart\u0131\u015f\u0131lacak iddiaSahilde \u00e7\u0131kan kavgada b\u0131\u00e7aklanarak \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fcMaltepe'de i\u015f yeri alev alev yand\u0131 (1)
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