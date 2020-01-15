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  4. Kamyonun çarptığı öğrencinin ölümüne ilişkin 7 sanık yargılanıyor

Kamyonun çarptığı öğrencinin ölümüne ilişkin 7 sanık yargılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:55 | Son Güncelleme

Mahkeme, sanık avukatlarına esasa ilişkin savunma hazırlamaları için süre verdi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de hafriyat kamyonunun çarptığı üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin 7 sanığın, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan altışar yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 4 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Şule İdil Dere'nin annesi de hazır bulundu.

Hakim, ara celsede mahkemeye ulaşan ek rapor hakkında taraflara söz verdi.

Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan, önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek, dosyanın karara bağlanmasını istedi.

Tutuksuz sanıklar Saffet Altındağ, Kamil Celal Yıldırım ve Ergun Ata, ek raporda kusursuz olduklarına dair tespit yapıldığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık Teyfur Bingöl, bilirkişi raporunu incelediğini, kendisine bağlı olmayan şoför, araç ve çalışma sahasından ne şekilde sorumlu tutulup hakkında dava açıldığını bilmediğini ifade ederek, olayda herhangi bir kusuru bulunmadığını savundu. Bingöl, hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme, sanık Mümin Kılıç'ın avukatı Feleknaz Füsun Erten'in ek raporu incelemek için süre talebini kabul etti. Sanık avukatlarına esasa ilişkin savunma yapabilmeleri için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şule İdil Dere'nin, 13 Mayıs 2016'da Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüdüğü sırada, Kurbağalıdere ıslah çalışması kapsamında burada bulunan ve geri manevra yapan sanık Mümin Kılıç'ın kullandığı hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybettiği anlatılıyor.

İddianamede, söz konusu ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İSTAÇ AŞ'ye verildiği, belediye ile adı geçen firma arasında, 8 Şubat 2016'da sözleşme imzalandığı, aracı kullanan Mümin Kılıç'ın da İSTAÇ AŞ'de şoför olarak görev yaptığı belirtiliyor.

Kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın tedbirsiz ve dikkatsiz şekilde araç kullanarak Dere'nin ölümüne neden olduğu anlatılan iddianamede, alınan bilirkişi raporuna göre diğer sanıklar yüklenici firma İSTAÇ AŞ'nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Asya yakası kıyı temizleme şefi Teyfur Bingöl ve şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde deniz yüzeyi ve kıyı temizleme şefi Saffet Altındağ ve kontrol elemanları olarak çalışan Ergun Ata ve Kamil Cemal Yıldırım'ın da gerekli güvenlik tedbirlerini almayarak, olayda kusurlu olduklarının tespit edildiği kaydediliyor.

İddianamede, sanıkların "taksirle ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan altışar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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