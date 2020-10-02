Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kamyonun çarptığı otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Ereğli Devrek arası kara yolunun Ormanlı Beldesi yol ayrımında meydanda geldi. İddiaya göre, Ormanlı Beldesi istikametinden Ereğli istikametine dönüş yapmaya çalışan Sefa Uğraş D. (44) idaresindeki 67 TK 562 plakalı Peugeot marka otomobile Devrek istikametine seyir eden Olgun Ş. İdaresindeki 67 LY 442 plakalı kamyon çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü için itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri otomobil sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü ise ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ereğli Devrek kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri yol üzerinde tedbir alırken savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

