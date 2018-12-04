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Kamyonun çarptığı otomobildeki üniversiteli Atakan öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 14:42 | Son Güncelleme

SİNOP’ta, kavşakta kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü üniversite öğrencisi Atakan Erdal (18), hayatını kaybetti.

Kamyonun çarptığı otomobildeki üniversiteli Atakan öldü

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta, kavşakta kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü üniversite öğrencisi Atakan Erdal (18), hayatını kaybetti. Kaza anı, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Küçüksanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Mustafa S. yönetimindeki 55 ALC 85 plakalı kamyon, kent merkezinden Samsun yönüne giden Atakan Erdal yönetimindeki 57 FB 508 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Atakan Erdal ile yanındaki arkadaşı Furkan Yiğit, yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisi Atakan Erdal, bugün yaşamını yitirdi.
​Kamyon şoförü Mustafa S. gözaltına alınırken, kaza anı da çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kamyonun çarptığı otomobildeki üniversiteli Atakan öldüKamyonun çarptığı otomobildeki üniversiteli Atakan öldüKamyonun çarptığı otomobildeki üniversiteli Atakan öldüKamyonun çarptığı otomobildeki üniversiteli Atakan öldü

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