Kamyonun çarptığı üniversite öğrencisinin ölümü davası

Söz verilen Şule İdil Dere'nin ailesinin avukatı Murat Özveri, kazanın meydana geldiği yerin yayalara ayrılmış bir alan olduğunu belirterek, "Şule İdil Dere'nin burada telefona bakması, müzik dinlemesi, şakalaşarak yürümesi doğaldır. Bunun, kazanın sonucuna bir etkisi yoktur. Telefonla ilgilenmesi normal bir davranıştır. Orası kamusal bir alandır ve bir risk olmadığı güvence altına alınmıştır. Kamu otoritesinin yaya yolu dediği yerde Şule İdil Dere'nin yaya gibi davranması koruma altındadır." dedi.

Mahkeme hakimi Rasim Uhrağ, bir kısım sanıkların avukatlarının, duruşma sırasında video kaydı izletmek istediklerini içerir dilekçe sunduklarını, dilekçede cep telefonuna bakarak yürüyen şahısların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları hususunun bu video ile ispat edileceğini belirttiklerini tutanağa yazdırdı.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz 3 sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, ölen Şule İdil Dere'nin anne ve babası da hazır bulundu.

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de hafriyat kamyonunun çarptığı üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin 7 sanığın, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Bir kısım sanıkların avukatı Rıza Saka ise Şule İdil Dere'nin kazanın oluşumunda kusurlu olduğu kanaatinde olduklarını savunarak, "Şule İdil Dere, yaya girişine kapatılmış alana, gece vakti elinde cep telefonu ve kulaklığı takılı vaziyette girmiştir. Kazanın oluşumunda kusurunun bulunduğu sabittir. Cep telefonuyla ilgilenmenin kazaların sebeplerinden biri olduğu ortadadır. Bu nedenle cep telefonu kazalarına ilişkin görüntülerin izlenmesini istiyoruz. Yeniden alınacak bilirkişi raporunda bu kayıtların da değerlendirilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Sanık Saffet Altındağ da "Benimle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı diğer sanıkların tek görevi teknik uygunluğun belirlenmesidir. İş güvenliğinin alınması şeklinde yetkimiz yoktur. Kadıköy Belediyesi'nden söz konusu yerin hangi kararla yaya yolu olarak boyatıldığı hususunun sorulmasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Sanık Kamil Cemal Yıldırım ise bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini ifade ederek, tarafına saha sorumlusu olduğuna ilişkin bir görevlendirme tebliğ edilmediğini savundu.